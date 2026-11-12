Братовчед на Хабиб Нурмагомедов нападна с група от няколко души и преби грузинеца Двалишвили

2047 Снимка: Getty Images

Властите в Абу Даби обявиха, че са извършени 10 ареста на участници в побоя над грузинския ММА шампион в лека категория Мераб Двалишвили. Той бе нападнат в хотел в града от група, водена от колегата му - шампион на PFL дивизията Усман Нурмагомедов, който е братовчед на големия Хабиб Нурмагомедов.

Инцидентът се случи във фоайето на хотел "Яс Хилтън" в Абу Даби пред десетки свидетели. Минути, след като даде интервю, Двалишвили вървеше през фоайето към асансьорите на хотела, когато група мъже го причака и атакува. Нурмагомедов му удари шамар, което ясно се вижда на любителски видеа от хора в хотела, а след това настава масов бой, но всъщност е побой - десетима бият двама (Мераб и негов приятел). Виждат се ритници по тях на земята и нанасяне на удари с юмруци.

По думите на Двалишвили охраната го е държала, докато хората от противниковия лагер са ги ритали на земята. Засега няма официални данни какво точно се е случило според полицията, но днес тя обяви, че осмината задържани са хората от обкръжението на Нурмагомедов. Няма повдигнато обвинение към грузинеца, което очевидно означава, че той наистина е бил жертва в инцидента.

След побоя Двалишвили публикува видео с окървавено лице и аркада, която на място бе третирана от медицински лица. Той нарече нападателите "страхливци".

Реакцията в света на ММА е огромна и скандалът заплашва да стане един от най-големите в историята. В събота е галавечерта на UFC в Абу Даби, в която Двалишвили трябваше да се бие срещу Марлон Мораеш. Все още няма официално потвърждение, но боят вероятно ще пропадне. Травмите по лицето и тялото на грузинеца може би ще му попречат да влезе в клетката.

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Действащият шампион Илия Топурия, който е близък приятел на Двалишвили, разпространи кадрите и остро разкритикува поведението на дагестанския лагер. Той призова за "най-строги наказания" от UFC върху нападателите.

Бившият шампион Шон Стрикланд пък поиска дори доживотни наказания за всички участници в нападението, без право да се върнат в спорта. Първите информации са, че такъв вариант изобщо не е изключен.

Напрежението между двата лагера тлее от момента, когато Двалишвили победи по-големия брат на Усман — Умар Нурмагомедов, в битка за титлата на UFC. Месеците след този бой бяха изпълнени с взаимни обвинения и дори опити за физически сблъсъци на предходни събития около галавечери в ММА.

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