Звездата в ММА беше разчувствана от мил жест на пресконференцията преди MAX FiGHT 67

720 Снимка: БТА

По-малко от седмица преди най-очакваното бойно събитие в България през ноември - MAX FIGHT 67, Дакота Дичева застана между двамата претенденти за професионалната титла по бокс на България в лека-тежка категория - Николай Дишков и Марио Вергиев.

Непобедената шампионка в смесените бойни изкуства беше трогната до сълзи. Дичева получи личен подарък - стихотворение, посветено на нея и ръчно нарисувана картина на лъвица. Този жест разчувства Дичева, която не успя да сдържи емоцията си.

"Дори с майка англичанка и баща българин се чувствам почти напълно българка. Мечтата ми е някой ден да успея да се бия в София. Говоря с PFL да я превърнем в реалност. Надявам се скоро да се случи", заяви тя. "Аз продължавам да се развивам. Тренирах с Биляна Дудова, която е на високо ниво в борбата. Ние обменяме опит, за да сме си полезни заедно. Нека децата, занимаващи се с бойни спортове, да продължават, нека останат дисциплинирани и да не се отказват", каза още Дичева.

В същото време двамата претенденти за титлата Марио Вергиев и Николай Дишков споделиха, че са напълно готови за предстоящото изпитание в събота.

"Благодаря на Бог за шанса, който ми дава. Дори не съм си мечтал, че ще имам мач за титлата на България, сега мечтата ми е да я спечеля. Вече съм ставал шампион в олимпийския бокс, време е да стана и в професионалния. Няма какво повече да искам от моята кариера", каза Вергиев. "Изключително съм подготвен за този мач. Нямам търпение да дойде, остават само няколко дни. Очаквам и Марио да бъде в добра форма, за да дадем на феновете това, което искат да видят", сподели Дишков.

На 28 ноември в зала "Младост" в Бургас двамата ще се изправят един срещу друг, за да определят кой ще бъде новият шампион на България в професионалния бокс.

Вергиев не е притеснен от това, че ще се бие в родния град на своя съперник: "Напрежението е за него, аз нямам какво да губя. Аз съм старецът, който обича да се сбива. Той е този, на когото му казват, че е шампион."

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Дишков обаче е категоричен, че публиката няма да му попречи, а точно обратното: "Неведнъж съм бил в подобна ситуация. Когато се кача на ринга, мога да се изключа от всичко. Феновете в залата могат само да ми помогнат. Ако стане трудно, ще ми дадат енергия да обърна двубоя и да спечеля срещата."

На 25.11, сряда в София предстои семинар на MMA Generation, воден от Николай Дипчиков и с присъствието на Дакота Дичева. Събитието е с начало 13:00 часа в MAX FIGHT CENTER / Lonsdale Boxing Club, като входът е свободен за всички желаещи.

Два дни по-късно (27.11, петък) е официалният кантар за участниците на MAX FIGHT 67, той ще започне в 11:00 часа в Международния конгресен център в Бургас, като Дакота Дичева отново ще бъде сред присъстващите. Входът е свободен за всички желаещи.

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