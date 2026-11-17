ММА звездата Дакота Дичева пристигна в България по покана на MAX FIGHT. Най-популярната състезателка в PFL ще бъде специален гост в Бургас на MAX FIGHT 67 на 28 ноември в спортна зала "Младост" в морския град.
Тя сподели, че "100% ще оглави галавечер в България" и многократно е говорила по темата с Джейк Пол, който е практически новият собственик на PFL и от догодина ще ребрандира организацията на MVP MMA.
Спортът е повече от резултат
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"Много обичам България. Да, развълнувана съм да видя моите фенове. Ще видим всичко скоро. Много оценявам подкрепата от България. Винаги съм обичала да представлявам страната, от която идвам.
Не искам да съм единствената българка в шоуто. Да покажем българския талант", сподели тя.