Звездата в смесените бойни изкуства Дакота Дичева пристигна в България по покана на MAX Fight и сподели колко е горда от българските си корени, идващи от своя баща.

Тя ще бъде специален гост на MAX Fight 67 на 28 ноември в Бургас. Целта й е да популяризира българските бойци и да им помогне да са на най-голямата сцена. Обеща, че един ден ще оглави галавечер в България.

"Развълнувана съм да видя своите фенове". За мен означава много да съм българка. Имам голяма подкрепа от тук и наистина я усещам. Това ме кара да се гордея. Винаги исккам да представям мястото, откъдето идвам. Разбира се, искам да представям достойно баща си. Затова се старая да пазя семейните ни корени и може би затова обичам България толкова.

Сега ще прекарам време в родния град на баща ми Самоков, за да се видя със семейството. След това ще заминем за Бургас за MAX Fight 67. За мен ще бъде много вълнуващо. За първи път ще присъствам а подобно бойно шоу в България. Имам чувството, че ще бъде първото от много. Искам да популяризирам и да помогна на български бойци да стигнат до платформата, на която се състезавам аз. Не искам да бъда единствената българка в голямото шоу.

Със сигурност ще поръчам шопска салата и може би пръжки с лук. Може и кюфтета. И ще закуся баница сутринта", каза Дичева от летището.