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Джена Бишъп взе реванш и вече е шампионка на PFL в категория муха при жените, а веднага след победата над Лиз Кармуш, в клетката влезе звездата с български корени Дакота Дичева.

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Тя предизвика новата шампионка, след като вече победи Бишъп с технически нокаут през 2024 година.

Очаква се двете да се срещнат отново в мач за титлата в категория муха през следващата година.

В петък вечер в "Уинтръст Арена" се проведе "PFL Чикаго", където Бишъп и Кармуш спореха вакантната титла. Кармуш нокаутира Бишъп миналата година и беше категорична фаворитка преди реванша, но това не разколеба съперничката ѝ.

Бишъп изкова трудна победа над 42-годишната ветеранка и спечели първата си титла.

Следващото изпитание за нея ще е да се изправи за втори път срещу Дичева, която е дъщеря на българин от Самоков, но е родена и израснала в Англия. Тя е с 16 победи в 16 мача на ММА сцената.

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