Тя предизвика новата шампионка, след като вече победи Бишъп с технически нокаут през 2024 година.
Очаква се двете да се срещнат отново в мач за титлата в категория муха през следващата година.
В петък вечер в "Уинтръст Арена" се проведе "PFL Чикаго", където Бишъп и Кармуш спореха вакантната титла. Кармуш нокаутира Бишъп миналата година и беше категорична фаворитка преди реванша, но това не разколеба съперничката ѝ.
Бишъп изкова трудна победа над 42-годишната ветеранка и спечели първата си титла.
Спортът е повече от резултат
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Следващото изпитание за нея ще е да се изправи за втори път срещу Дичева, която е дъщеря на българин от Самоков, но е родена и израснала в Англия. Тя е с 16 победи в 16 мача на ММА сцената.