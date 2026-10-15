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Бившият световен шампион в средна категория на бокса Хорхе "Локомотора" Кастро почина в сряда на 59-годишна възраст, след като припадна в зала за бинго в аржентинския град Морон.

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В полицейския доклад се посочва, че той е получил рязък спад на нивата на инсулин вследствие на диабет. След подаден сигнал за спешна помощ му е оказана медицинска помощ, но е починал на място.

Дъщеря му Кимей Кастро сподели, че е била с него в залата, когато пристигналите медици са се опитали да му помогнат. Починал е докато са му правили сърдечно-белодробна реанимация.

Кастро има една от най-впечатляващите кариери в аржентинския бокс - професионалният му актив включва 144 двубоя, от които 130 победи (90 с нокаут), 11 загуби и 3 равенства.

Роден в Калета Оливия, провинция Санта Крус на 18 август 1967 г., боксьорът достига върха в спорта на 12 август 1994 г., когато печели овакантната световна титла на WBA в средна категория в двубой срещу Реджи Джонсън в Буенос Айрес.

Най-значимият му момент на международната сцена настъпва на 10 декември 1994 г. в Монтерей, Мексико. В този ден "Локомотора" защитава титлата си на WBA срещу Джон Дейвид Джаксън в мач, който е обявен от списание "The Ring" за "Бой на годината".

През последните години бившият световен шампион извършва благотворителната дейност чрез обществени кухни и социални центрове в района на Буенос Айрес - най-вече в Ломас де Самора и Морон.

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