458 Снимка: БТА

Ръководството на Българска национална федерация карате (БНФК) се оплака от липсата на всякаква комуникация и диалог с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. На пресконференция днес хората от бойния спорт опровергаха думите му, казани в скорошно интервю пред БНТ.

"Поводът за днешната среща е липсата на всякаква комуникация и диалог с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов - каза шефът на федерацията Николай Цанев. - Капката, която преля чашата, беше интервю в национална медия, в което бяхме привлечени към една група спортове, която ние наистина смятаме, че сме доста далеч от тях и не спадаме в тази категория.

Ще направя лек обзор на това, което се е случило през 2026 година, без да получим никакво финансиране. Ние не сме тук да се оплакваме, че нямаме пари.

Напротив, твърдим, че се справяме доста добре, защото живеем с карате и това е наистина целият ни живот, и даваме всичко от себе си да се случват нещата. През 2026 година до момента абсолютно всички събития, които са заложени в календара на БНФК като Държавен спортен календар и като Международен спортен календар, са се случили. Това са две Европейско първенства - Европейско първенство февруари за кадети, юноши, мъже и жени до 21 години в Кипър - златен медал, бронзов, пето място. Исторически резултат на Европейското първенство във Франкфурт за мъже и жени - второ място на Теодора Цанева, категория до 50 килограма. Балканско първенство за деца в Истанбул, рекорден брой медали, Държавно първенство първа фаза, проведено.

Миналата седмица се върнахме от Световното първенство, което беше за кадети, юноши и мъже и жени до 21 години в Полша. Сега ни предстоят още две събития от календара - втора фаза Държавно първенство и Балканското първенство за кадети, юноши, мъже и жени до 21 години, на което също ще участваме и ще организираме, въпреки липсата на средства.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Не смятам, че сме някакъв финансов заложник или престъпник, за да бъдем пришивани към една група федерации и спортове, които наистина имат сериозни проблеми. Беше организирана проверка, на която ние откликнахме с документацията и с всичко останало, с която сме абсолютно съгласни. Това е стандартна процедура, която всяка година се прави.

Даваме си отчетите и на база на тези отчети Министерството решава, кои разходи да признае, кои да не признае. Съответно, всяка федерация е длъжна да възстанови средствата, които не са разходвани или не са признати, за да може да бъде допусната за следващия бюджет. Ние нямаме проблем с това и не смятаме, че това се е случило всяка година. Имали сме доста по-сериозни суми, които трябва да възстановим предходни години. Така че не мисля, че попадаме в някаква графа на престъпници или сериозни финансови нарушители.

Мога да покажа входящите номера на нашите писма към Министерството на спорта, на които ние сме искали срещи, искали сме диалог, искали сме да направим най-доброто за спорта, за да може да функционираме нормално. Капката, която преля чашата, беше казано в това интервю, че сме една от федерацията, която има най-сериозни финансови нарушения, че е дадена е на прокуратурата и т.н. Ние не знаем дали сме дадени на прокуратурата, защото не сме уведомени."

От федерацията обявиха, че са спечелили на първа инстанция делото за вписване на новото ръководството, до края на годината очакват решението на втора инстанция.

"Искам да кажа, че ние не търсим конфронтация с Министерството на младежта и спорта. Днес това е нашата реакция на отношенията, които бяха изречени по БНТ от министъра на спорта, и ние няма как да допуснем такива етикети да ни се слагат - прокуратури, финансови проблеми, защото естествено всяка федерация има някакви проблеми", заяви вицепрезидентът на федерацията Димитър Спасов.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.