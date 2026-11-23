Макгрегър не е особено успешен в бизнеса

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Компанията за технологии в бойните спортове MMA Inc., свързана с Конър Макгрегър и Доналд Тръмп-младши, е изправена пред сериозни финансови затруднения.

Последните отчети показват загуба от приблизително 14 милиона долара, а наличните парични средства са намалели до ниво, което поставя под въпрос способността на дружеството да финансира дейността си без нови инвестиции. MMA Inc. развива дигитални продукти за бойните спортове, включително тренировъчни абонаменти, софтуерни решения, маркетингови услуги и платформи за изграждане на спортни общности.

Макгрегър е сред основните акционери, а дългогодишният му треньор Джон Кавана също е инвеститор, информира mma.bg. Според финансовите документи компанията е натрупала общ дефицит от 66,21 милиона долара. Още по-притеснително е състоянието на паричните ѝ резерви, които са се свили от около 1,3 милиона долара до едва 58 600 долара към юни 2026 година.

В годишния доклад ръководството открито признава необходимостта от допълнително финансиране.

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"Оборотният ни капитал не е достатъчен за покриване на нуждите през следващите 12 месеца без допълнително финансиране, което очакваме да осигурим чрез ново набиране на капитал".

Сред инвеститорите в MMA Inc. е и American Ventures LLC, компания, свързана с Доналд Тръмп-младши, която вече е вложила 3 милиона долара. Споразумението предвижда възможност за допълнителни инвестиции до 20 милиона долара чрез закупуване на акции, но тези средства не са гарантирани.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.