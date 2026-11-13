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Президентът на UFC Дейна Уайт коментира нападението на Усман Нурмагомедов и членове на неговия екип срещу Мераб Двалишвили и негов приятел.

В сряда Двалишвили публикува видео от Абу Даби, на което се вижда с окървавено лице, преди предстоящия му двубой по борба срещу Марлон Мораес на събитието на RFA този уикенд. Както стана ясно, Двалишвили той и негов приятел бяха нападнати от Нурмагомедов и няколко членове на екипа му.

Малко след това се появиха видеозаписи от инцидента, на които ясно се вижда как Нурмагомедов се приближава до Двалишвили, удря му шамар, след което заедно с други хора напада него и приятеля му.

Случилото се беше изключително неприятно за всички замесени, а според информации осем души са били арестувани от полицията в Абу Даби след шокиращия инцидент, съпроводен със сериозно насилие.

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По време на пресконференцията преди UFC 334 Уайт беше помолен да коментира сбиването между Нурмагомедов и Двалишвили.

"Това е абсолютно нелепо и глупаво. Всички са в затвора. Това не е място, на което можеш да си правиш каквото си искаш. - заяви Уайт. - Подобни неща никога не са добри за бизнеса. Те представят в лоша светлина всички замесени. Жалко е.

Сега всички са в затвора в Абу Даби. Ще видим как ще се развият нещата."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.