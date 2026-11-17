Боксьорът бе една от гордостите на школата в града, а от 3 месеца бе в кома с тежки поражения на главата, след като бе нокаутиран в мач с Гари Къли на 1 август.
Състоянието му бе определено като критично, но стабилно, но информация за него в последните дни липсваше.
Рийвс излезе на ринга срещу Къли в мач за овакантената титла в лека категория, като водеше по точки в началото на десетия рунд. Но серия тежки удари го свали на пода и бе изнесен на носилка, без да дойде в съзнание.
Той бе спечелил 16 от първите си 17 мача, като един завърши със съдийско решение за равенство.
Спортът е повече от резултат
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31-годишният боксьор бе сочен като един от основните претенденти в неговата категория, а извън ринга бе част от най-голямата благотворителна фондация на Лимерик.
Съперникът му от фаталния бой - Гари Къли, бе един от първите, който реагира в социалните мрежи на новината днес:
"Почивай в мир, братко. Всички днес сме на много тъмно място и ще търсим начин да излезем от него. Никога няма да те забравя."