Лий Рийвс не успя да се пребори с тежките травми на главата

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Ирландският град Лимерик потъна в скръб, след като местният любимец Лий Рийвс си отиде тази сутрин на 31 години.

Боксьорът бе една от гордостите на школата в града, а от 3 месеца бе в кома с тежки поражения на главата, след като бе нокаутиран в мач с Гари Къли на 1 август.

Състоянието му бе определено като критично, но стабилно, но информация за него в последните дни липсваше.

Рийвс излезе на ринга срещу Къли в мач за овакантената титла в лека категория, като водеше по точки в началото на десетия рунд. Но серия тежки удари го свали на пода и бе изнесен на носилка, без да дойде в съзнание.

Той бе спечелил 16 от първите си 17 мача, като един завърши със съдийско решение за равенство.

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31-годишният боксьор бе сочен като един от основните претенденти в неговата категория, а извън ринга бе част от най-голямата благотворителна фондация на Лимерик.

Съперникът му от фаталния бой - Гари Къли, бе един от първите, който реагира в социалните мрежи на новината днес:

"Почивай в мир, братко. Всички днес сме на много тъмно място и ще търсим начин да излезем от него. Никога няма да те забравя."

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