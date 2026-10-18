3993 Снимка: GettyImages

Световният шампион на WBO в тежка категория на бокса Даниел Дюбоа защити титлата си по впечатляващ начин.

29-годишният Британец направи великолепен реванш срещу сънародника си Фабио Уордли и го победи с технически нокаут още във втория рунд, като по този начин го победи за втори пореден път след първия им мач през май.

Онзи първи сблъсък беше драматична боксова класика, в която Дюбоа оцеля след два нокдауна, но сега той буквално размаза своя съперник. Започна със свирепи удари още в първия рунд и бързо го притисна, а във втория наказателната му акция продължи, като екипът на Уордли се наложи да хвърля бялата кърпа.

Така Дюбоа вече има 24 победи и 3 поражения на професионалния ринг, като 23 от успехите му са с нокаут.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Сега е моето време и моята ера", заяви впечатляващият боксьор след мача в O2 Arena в Лондон. Той разкри, че иска следващият му опонент да е хърватина Филип Хъргович, който е в серия от четири поредни победи, след като загуби именно от Дюбоа през 2024 година.

За Уордли това беше второ поражение в кариерата си, като той е с актив 20-2-1.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.