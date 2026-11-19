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"Много тревожни сигнали бяха подадени в хода на днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по таекуондо, което насрочи Общо събрание за избор на нов председател на федерацията на 19 декември", алармира Димитър Михайлов, заместник-председател на Българската федерация по таекуондо, кандидат за председател и главен треньор на Таекуондо клуб "Рамус".

Според него не е имало е предварително обявен дневен ред, никой от членовете на Управителния съвет не е посочил колко са клубовете, които имат право на глас на Общото събрание.

"Не стана ясно колко комисии са създадени според новия устав. А всеки техен председател също има право на глас на Общото събрание за избор на нов председател на федерацията - каза Димитър Михайлов. - Всичко това са първите ясни сигнали за непрозрачност и пораждат множество въпроси относно честността на предстоящия вот.

С клубовете, които ме подкрепят, ще продължим да полагаме всички усилия за прозрачност, защото състезателите, треньорите и обществеността го заслужават.

А най-важното е при предстоящия избор за ново ръководство да бъдат избрани хора с експертиза в таекуондото, които милеят за него и са му посветили живота си."

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