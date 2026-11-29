Бронсън Рийд внезапно издъхна поради усложнение на контузия, претърпяна в шоуто

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Една от актуалните звезди на Световната федерация по кеч - Бронсън Рийд, почина на 38-годишна възраст и потопи в скръб феновете.

Австралиецът, чието истинско име е Джърмейн Хейли, получи контузия на 7 ноември по време на събитието Crown Jewel в Саудитска Арабия. Тогава той беше хвърлен от високо от нигерийската звезда Оба Феми върху маса.

Според информация на журналиста Брайън Алварес Рийд е получил множество счупени ребра и разкъсване на бъбрек, което е наложило хирургическа интервенция.

Рийд е останал в Рияд за лечение, докато колегите му и екипът на WWE са се завърнали в САЩ за предстоящите шоута.

В последствие австралиецът се е прибрал също в Америка на 17 ноември, за да продължи възстановяването си. Направена му е операция, която е обявена за успешна, но десет дни по-късно той почива.

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По информация на местните медии Рийд е развил инфекции и кръвни съсиреци заради раните си. Организацията посочва именно медицински усложнения като причината за смъртта му.

В месеците преди турнира в Саудитска Арабия Рийд отсъстваше дълго заради травма и завръщането му предизвика фурор сред феновете. Австралиецът оставя вдовица съпругата си, с която е заедно, откакто са 13-годишни. Те имат и 2-годишно момиче.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.