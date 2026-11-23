Новината бе разкрита от съпругата му преди битката с Антъни Джошуа

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Боксьорът Тайсън Фюри е бил диагностициран с шизофрения, разкри съпругата му Парис в документален филм. Шокиращата новина идва само 18 дни преди планирания му мач срещу Антъни Джошуа на 11 декември.

В продукцията на Netflix Тайсън разказа, че е чувал гласове в главата си, които го заплашвали да убият него и семейството му. 36-годишната Парис се страхувала от най-лошото, казвайки: "Бях толкова уплашена." Боксьорът сподели, че се е страхувал да не бъде принудително настанен в психиатрия, докато е живял в "дъното на ада", преди диагнозата за шизофрения.

Неговите откровени разкрития за битката му с психичното здраве са част от филма "Тайсън Фюри", който излиза този петък. "Сън" разкри части от лентата, като цитира самия Фюри: "Думите не могат да опишат мрака, в който бях."

"Беше като жива версия на адските дълбини. 100 процента мислех, че ще свърша в стая със заключена врата и това толкова много ме плашеше."

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90-минутният специален филм се фокусира върху върха на кариерата му, когато той победи Владимир Кличко, за да стане световен шампион през 2015 г. По това време Тайсън трябваше да се наслаждава на славата. Вместо това той потъвал в депресия, злоупотребявайки с алкохол и наркотици.

През юни 2016 г. той е приет по спешност в болница с подозрение за инфаркт.

Съпругата му Парис разказва във филма:

"Пристигам там, а Тайсън ме поглежда, целият е с кабели. Изглеждаше сериозно уплашен. Той каза: "Извадете ме оттук. Илюминатите, всички са в заговора. Не могат да ме накарат да мълча, така че ще ме убият.""

Лекарите казали на Парис, че смятат, че Тайсън преживява нервен срив.

"Тогава посетих психиатъра. Тя ми зададе безброй въпроси. Отговорях на всички критерии. Депресия, тревожност, биполярно разстройство", сподели още Тайсън Фюри.

И Парис сега разкрива: "Той е лек шизофреник."

"Дори тогава не ми светна лампичката. Помислих си: "Не говори глупости, за какво говори тя? Маниаците са шизофреници." Попитах я какво е биполярно разстройство, когато някой ми обясни, си казах, че това е точно той." "Не беше ново. Стигнах до 25, 26 години и си помислих, че просто се боря. Винаги съм се борил през целия си живот. Спомням си, че имах чувство на тревожност, въпреки че нищо лошо не се случваше. Бях на пет или шест години", разказа още Фюри.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.