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Повече от 600 състезатели от над 10 държави ще се борят за медалите на Тринадесетия международен турнир по олимпийско таекуондо "Рамус София къп" 2026. Официалното му откриване ще се проведе в 12 ч. на 24 октомври 2026 г. (събота) в Спортна зала "Левски София".

Състезанието се организира от Таекуондо клуб "Рамус" съвместно с Българската федерация по таекундо.

Тази година турнирът е под мотото "Таекуондо срещу зависимости". "Защото южнокорейското бойно изкуство не само ни прави по-здрави и по-силни, но възпитава в ценности и побеждава зависимостите, които всеки ден изкушават децата и младите хора.

А именно спортът е начин фокусът на вниманието им да бъде поставен върху постигането на все по-добри резултати и хъс за победа". Това отбеляза Димитър Михайлов, главен треньор на Таекуондо клуб "Рамус" и главен организатор на международния турнир.

В тази връзка и заради общата цел - превенция на зависимостите, патрон на турнира е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, чието ведомство има водеща роля във важната за цялото общество мисия.

"Рамус София къп" стартира през 2013 г., когато в България не се организираха много турнири по таекуондо. А днес схватките на състезанието печелят бъдещи световни и олимпийски шампиони, затова и интересът за участие е голям. От създаването си "Рамус София къп" се провежда в навечерието на Деня на народните будители и има за цел да популяризира таекуондото сред децата и юношите.

И тази година освен турнир в олимпийската дисциплина "Спаринг", в програмата е включен и турнир в дисциплината "Пумсе" (форма). Състезанието обхваща всички възрастови групи - деца, кадети, юноши и девойки, мъже и жени.

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