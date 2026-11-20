Френската състезателка по смесени бойни изкуства Мано Фиоро е със спрени права за три месеца, след като е дала положителна допинг проба през септември, съобщиха от UFC. 36-годишната европейка е една от звездите в женския ММА и сред най-разпознаваемите имена в този спорт.
Фиоро има 13 победи в 16 мача в професионалния спорт. Тя е черен колан в карате и бразилско джи джицу, а в два от последните си три мача допусна загуби - първо срещу Валентина Шевченко в мача за титлата в категория муха, след това победи Джасмин Джасудависиус, а после отстъпи на Алекса Грасо.
Положителната проба е именно от битката с Грасо, провела се на 12 септември.
Става дума за забраненото вещество остарин - лекарство, което е използвано от пациенти с рак за възстановяване на мускулите им, а извън първоначалното си предназначение се използва за покачване на мускулна маса.
Спортът е повече от резултат
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Санкцията на Фиоро ще изтече на 19 януари догодина.