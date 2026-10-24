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Международният детски турнир по олимпийско таекуондо "Рамус София къп" започна с минута мълчание в памет на Слави Бинев, който бе застрелян по-рано днес.

Убийството на Слави Бинев

Бизнесменът бе председател на родната федерация в този спорт и е бил поканен на откриването на надпреварата, за която това е тринадесето издание. От МВР съобщиха, че Бинев е трябвало да присъства на официалната церемония заедно с вътрешния министър Иван Демерджиев.

Международното състезание, което се провежда от 2013 година насам, е под патронажа на министерството на вътрешните работи и се провежда под мотото "Таекуондо срещу зависимости".

В тазгодишното издание участват 650 участници от 10 държави, а по традиция министърът на вътрешните работи е патрон на инициативат, която цели подпомагане превенцията срещу зависимостите сред младите и намаляването на наркоразпространението.

Разбира се, след фаталната случка тази сутрин, Демерджиев нямаше как да присъства на събитието, а от МВР разпространиха информация, че официалната церемония по откриването се отменя.

Вместо това в 12:00 часа, когато трябваше да бъде открита надпреварата, имаше минута мълчание в памет на Бинев, който бе и вицепрезидент на Българския олимпийски комитет.

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