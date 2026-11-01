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Саул "Канело" Алварес победи Кристиан Мбили и спечели титлата на Световния боксов съвет (WBC) в категория до 76 килограма.
Канело надделя над Мбили с единодушно съдийско решение (115-112, 116-111, 117-110) след 12 рунда бокс в Рияд. Битката им оглави бойна гала в столицата на Саудитска Арабия.
С този успех мексиканецът се върна на пътя на победите след поражението от Терънс Крауфорд през 2025-а. Победата бе 64-та в общо 69 професионални боксови срещи за Канело.
След официалното му обявяване за победител Канело бе поздравен и от непобедения боксьор Олександър Усик, който бе домакин на мексиканеца по време на част от подготовката му за двубоя с Мбили.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.