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Саул "Канело" Алварес победи Кристиан Мбили и спечели титлата на Световния боксов съвет (WBC) в категория до 76 килограма.

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Канело надделя над Мбили с единодушно съдийско решение (115-112, 116-111, 117-110) след 12 рунда бокс в Рияд. Битката им оглави бойна гала в столицата на Саудитска Арабия.

С този успех мексиканецът се върна на пътя на победите след поражението от Терънс Крауфорд през 2025-а. Победата бе 64-та в общо 69 професионални боксови срещи за Канело.

След официалното му обявяване за победител Канело бе поздравен и от непобедения боксьор Олександър Усик, който бе домакин на мексиканеца по време на част от подготовката му за двубоя с Мбили.

Снимка: БТА

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