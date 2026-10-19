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Руският боксьор - Денис Бойцов, известен с прозвището "Руския Тайсън", е починал на 41-годишна възраст, съобщи ТАСС.

Бойцов остави впечатляваща статистика в професионалния бокс. От 37 двубоя той спечели 36 (бел. ред. - единственото му поражение идва срещу австралиеца Алекс Леапай, който го побеждава с единодушно съдийско решение.), като 27 от победите му бяха с нокаут. Още като аматьор показа потенциала си с 115 успеха в 130 срещи.

През 2004 г. направи крачката към професионалния ринг. С мощта си и агресивния стил бързо привлече внимание и в най-силните години от кариерата си беше сочен като възможен съперник на Владимир Кличко в битката за световната титла.

Бойцов беше намерен в безсъзнание между две спирки на метрото в Берлин. Заради тежките травми на главата боксьорът прекара седем седмици в изкуствена кома.

Последваха нови операции и продължителна рехабилитация. Усилията да се възстанови обаче не му позволиха да се върне към състезателния бокс. Кариерата, която обещаваше толкова много, приключи далеч преди очакваното.

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Първоначално случилото се в Берлин беше определено като инцидент. Съпругата на Бойцов обаче представи друга версия. По думите ѝ той е бил пребит, а нападението е било отмъщение от страна на престъпни групировки.

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