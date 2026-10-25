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Легендарният Александър Волкановски запази титлата си в категория перо на събитието UFC 333 в Абу Даби.

Австралиецът постигна победа с технически нокаут над непобедения досега руснак Мовсар Евлоев. Волкановски приключи мача във втори рунд.

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Още в началото Волкановски бе в центъра на клетката и атакуваще по-добре. Ветеранът скъси дистанцията в течение на първите три минути, но Евлоев понасяше добре ударите. Руснакът веднъж събори Волкановски, но битката не се задържа дълго на земята.

38-годишният Волкановски започна по-добре и втория рунд, като моментално нанесе десен прав. Боецът от Ингушетия опита поваляне, ала Волкановски се озова в силна позиция и заби две силни крошета.

След изправянето на бойците Волкановски нарани сериозно ингушетецът, събори го на земята и го засипа с удари, а съдията се видя принуден да сложи край няколко секунди преди финалния гонг в рунд 2.

Снимка: БТА

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