Джон Кавана, треньор на бившия шампион на UFC Конър Макгрегър, не изключи възможността ирландецът да се завърне в октагона, след като се възстанови от контузията, получена в двубоя срещу Макс Холоуей на турнира UFC 329 през юли.
"Той казва, че ще се върне към битките. Мисля, че просто го познавам от твърде дълго време. Познаваме се вече 22 години и през това време многократно съм го виждал да прави неща, които изглеждаха невъзможни. И всеки път той доказваше, че е способен на това. Затова, ако казва, че ще се завърне, нямам намерение да се съмнявам в него.
Ще видим. Мисля, че ще може да поднови тренировките по смесени бойни изкуства най-рано през следващата година. В момента преминава през рехабилитация, но вече се е върнал към тренировките. Според мен изглежда доста добре и се движи уверено.
Просто не знам дали е готов окончателно да се откаже от състезателната си кариера. Как точно ще изглежда завръщането му? Не знам", заяви Кавана в интервю за журналиста Ариел Хелуани.