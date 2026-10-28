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Джон Кавана, треньор на бившия шампион на UFC Конър Макгрегър, не изключи възможността ирландецът да се завърне в октагона, след като се възстанови от контузията, получена в двубоя срещу Макс Холоуей на турнира UFC 329 през юли.

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"Той казва, че ще се върне към битките. Мисля, че просто го познавам от твърде дълго време. Познаваме се вече 22 години и през това време многократно съм го виждал да прави неща, които изглеждаха невъзможни. И всеки път той доказваше, че е способен на това. Затова, ако казва, че ще се завърне, нямам намерение да се съмнявам в него.

Ще видим. Мисля, че ще може да поднови тренировките по смесени бойни изкуства най-рано през следващата година. В момента преминава през рехабилитация, но вече се е върнал към тренировките. Според мен изглежда доста добре и се движи уверено.

Просто не знам дали е готов окончателно да се откаже от състезателната си кариера. Как точно ще изглежда завръщането му? Не знам", заяви Кавана в интервю за журналиста Ариел Хелуани.

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