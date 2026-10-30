Ютубърът ще се качи на ринга в Дубай

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Джейк Пол слага край на спекулациите за бъдещето си. Американецът ще се завърне на ринга на 24 декември в Дубай, потвърди организацията му MVP. Името на съперника все още не е обявено.

Пол (12-2, 7 нокаута) не се е бил от декември 2025 г., когато Антъни Джошуа му счупи челюстта на две места. Мнозина се съмняваха, че изобщо ще се върне, но съоснователят на MVP Накиса Бидариан е категоричен:

"Преди дванадесет месеца той получи двойна фрактура на челюстта срещу двукратен световен шампион в тежка категория и оттогава мнозина се съмняваха в желанието или нуждата му да се върне в бокса. Е, той се завръща и това казва всичко за състезателя Джейк Пол и колко обича този спорт."

Самият Пол обяви новината в Instagram:

"По-гладен съм от всякога и в четвъртък, 24 декември, се завръщам на ринга в Дубай, за да започна следващата глава от пътя си. Весела Коледа, Дубай. Дядо Пол идва в града и някой ще бъде нокаутиран."

Това ще бъде първият професионален мач на Пол в Дубай. Събитието се организира съвместно със Спортния съвет на Дубай и местния департамент по икономика и туризъм. Залата, телевизията и категорията също предстои да бъдат обявени през следващите седмици.

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Пол се бие професионално от 2020 г., а най-големите му мачове бяха срещу Майк Тайсън през ноември 2024 г. и срещу Джошуа през декември 2025 г. От екипа му намекват, че следващият съперник може да е ветеран от UFC, но засега това не е потвърдено.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.