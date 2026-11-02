Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Бившият световен шампион в тежка категория Александър Усик разкри защо обмисля завръщане в полутежка категория за двубой срещу непобедения Дейвид Бенавидес. Украинецът призна, че вече е свалил голяма част от килограмите, които е натрупал за срещите си при най-тежките, и вижда възможност отново да се състезава при по-ниско тегло.

Пред погледа на Усик: Легендата Канело Алварес се завърна триумфално в Рияд
Виж още Пред погледа на Усик: Легендата Канело Алварес се завърна триумфално в Рияд

В интервю за DAZN Усик беше попитан за думите на своя съветник Сергей Лапин, който наскоро разкри интереса на украинеца към среща с Бенавидес. 39-годишният боксьор потвърди, че подобен сблъсък го привлича, като обясни, че настоящото му тегло вече е близо до границата на първа тежка категория.

"Защото свалих килограмите от тежка категория и се върнах към нормалното си тегло", обясни Усик.

На въпроса колко тежи в момента украинецът отговори:

"Около 96 килограма".

Усик беше попитан и дали желанието му да се изправи срещу Бенавидес е свързано с намерението да побеждава съперниците си в най-силните години от кариерата им. Украинецът потвърди, че именно това е една от причините да проявява интерес към подобен двубой.

"Да, точно така. В момента границите между категориите донякъде се размиват, особено между тежка и полутежка. Но ако имам възможност да се върна в полутежка категория, ще го направя. Това ще бъде наистина голяма битка, защото Бенавидес е голям шампион, а аз съм един малък шампион", заяви Усик с усмивка.

Дейвид Бенавидес е непобеден на професионалния ринг и притежава титлите на WBA и WBO в полутежка категория, чиято горна граница е 90,7 килограма. Американецът от мексикански произход се утвърди като едно от водещите имена в бокса и би представлявал сериозно предизвикателство за Усик.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Улици като реки, неработещи светофари, плаващи боклуци и BG-ALERT във Варна (снимки/видео) Днес
Улици като реки, неработещи светофари, плаващи боклуци и BG-ALERT във Варна (снимки/видео)
57620
Най-впечатляващите звездни визии за Хелоуин (снимки) Лайф
Най-впечатляващите звездни визии за Хелоуин (снимки)
44934
Сметната палата: АПИ е отлагала отчитането на милиарди левове разходи за пътища Бизнес
Сметната палата: АПИ е отлагала отчитането на милиарди левове разходи за пътища
12271
Кибератака отново превърна хладилните витрини в печки в редица европейски супермаркети IT
Кибератака отново превърна хладилните витрини в печки в редица европейски супермаркети
7411
Лукино Висконти: Мога да снимам филм пред една стена, ако намеря истинската човечност Impressio
Лукино Висконти: Мога да снимам филм пред една стена, ако намеря истинската човечност
1873
"Страна на кенефи"? Норвегия отвърна на Тръмп: Заповядайте, вижте ги! Trip
"Страна на кенефи"? Норвегия отвърна на Тръмп: Заповядайте, вижте ги!
3302
Мързелива баница с праз и сирене на тиган: Без кори, без фурна, без чакане Вкусотии
Мързелива баница с праз и сирене на тиган: Без кори, без фурна, без чакане
4903
5 зодии, които ги очаква луд късмет през ноември 2026 Zodiac
5 зодии, които ги очаква луд късмет през ноември 2026
1689
Обявиха оранжев код за опасни валежи в 7 области в страната и жълт в още 11 Времето
Обявиха оранжев код за опасни валежи в 7 области в страната и жълт в още 11
10454