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Бившият световен шампион в тежка категория Александър Усик разкри защо обмисля завръщане в полутежка категория за двубой срещу непобедения Дейвид Бенавидес. Украинецът призна, че вече е свалил голяма част от килограмите, които е натрупал за срещите си при най-тежките, и вижда възможност отново да се състезава при по-ниско тегло.

В интервю за DAZN Усик беше попитан за думите на своя съветник Сергей Лапин, който наскоро разкри интереса на украинеца към среща с Бенавидес. 39-годишният боксьор потвърди, че подобен сблъсък го привлича, като обясни, че настоящото му тегло вече е близо до границата на първа тежка категория.

"Защото свалих килограмите от тежка категория и се върнах към нормалното си тегло", обясни Усик.

На въпроса колко тежи в момента украинецът отговори:

"Около 96 килограма".

Усик беше попитан и дали желанието му да се изправи срещу Бенавидес е свързано с намерението да побеждава съперниците си в най-силните години от кариерата им. Украинецът потвърди, че именно това е една от причините да проявява интерес към подобен двубой.

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"Да, точно така. В момента границите между категориите донякъде се размиват, особено между тежка и полутежка. Но ако имам възможност да се върна в полутежка категория, ще го направя. Това ще бъде наистина голяма битка, защото Бенавидес е голям шампион, а аз съм един малък шампион", заяви Усик с усмивка.

Дейвид Бенавидес е непобеден на професионалния ринг и притежава титлите на WBA и WBO в полутежка категория, чиято горна граница е 90,7 килограма. Американецът от мексикански произход се утвърди като едно от водещите имена в бокса и би представлявал сериозно предизвикателство за Усик.

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