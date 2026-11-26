"Принсипалити" ще остане отворен до 3:30 заради боксовата гала

172 Снимка: БТА

Стадион "Принсипалити" в Кардиф получи разрешение да остане отворен до 3:30 ч. местно време за дългоочаквания сблъсък между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа. Така последната административна пречка пред провеждането на събитието беше преодоляна.

Общинският съветник Грейс Фъргюсън-Торн заяви, че комисията е удовлетворена от предложените мерки за сигурност и е одобрила изцяло заявлението на организаторите.

Разрешението включва няколко ограничения за работата на съоръжението:

Баровете по трибуните ще работят до 1:00 ч.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Алкохолът в ложите ще се сервира до 3:00 ч.

Боксовата програма и музикалните изпълнения ще продължат до 3:00 ч.

Стадионът ще остане отворен до 3:30 ч.

Трима местни жители са възразили срещу провеждането на събитието, изразявайки притеснения за шума и възможни безредици.

Адвокатът Джоузеф Кенън разкри подробности за планираната охрана. На място ще бъдат разположени 130 полицаи и 1600 стюарди - повече от два пъти над обичайния брой при ръгби срещи на стадиона. На входовете ще има и дрегери, които да не допускат вече употребили прекомерно количество алкохол зрители.

Основният двубой между Фюри и Джошуа е насрочен за 3:30 ч. българско време на 12 декември.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.