Зелена светлина от Кардиф за Джошуа - Фюри, но и дрегери за феновете на стадиона
"Принсипалити" ще остане отворен до 3:30 заради боксовата гала
Стадион "Принсипалити" в Кардиф получи разрешение да остане отворен до 3:30 ч. местно време за дългоочаквания сблъсък между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа. Така последната административна пречка пред провеждането на събитието беше преодоляна.
Общинският съветник Грейс Фъргюсън-Торн заяви, че комисията е удовлетворена от предложените мерки за сигурност и е одобрила изцяло заявлението на организаторите.
Разрешението включва няколко ограничения за работата на съоръжението:
Баровете по трибуните ще работят до 1:00 ч.
Алкохолът в ложите ще се сервира до 3:00 ч.
Боксовата програма и музикалните изпълнения ще продължат до 3:00 ч.
Стадионът ще остане отворен до 3:30 ч.
Трима местни жители са възразили срещу провеждането на събитието, изразявайки притеснения за шума и възможни безредици.
Адвокатът Джоузеф Кенън разкри подробности за планираната охрана. На място ще бъдат разположени 130 полицаи и 1600 стюарди - повече от два пъти над обичайния брой при ръгби срещи на стадиона. На входовете ще има и дрегери, които да не допускат вече употребили прекомерно количество алкохол зрители.
Основният двубой между Фюри и Джошуа е насрочен за 3:30 ч. българско време на 12 декември.