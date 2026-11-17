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Ръководствата 18 български клуба по таекуондо обвиниха действащата управа на федерацията, че чрез новия устав на организацията се опитва да си осигури мнозинство преди насроченото за 12 декември Общо събрание, което трябва да избере нов президент на мястото на Слави Бинев, който беше убит преди три седмици.

В обща позиция от клубовете заявяват, че новите правила погазват демократичните принципи и позволяват на Управителния съвет (УС) сам да си гарантира допълнителни гласове, с които да контролира решенията на Българската федерация по таекуондо (БФТ).

Според приетия нов устав членовете на УС и председателите на комисиите получават право на глас в Общото събрание, равен на този на цял клуб. Така действащото в момента ръководство получава възможност да увеличи влиянието си чрез назначаването на председатели на нови комисии.

В позицията се посочва, че на сайта на федерацията вече са обявени десет комисии, чиито ръководители предстои да бъдат определени. Подписалите документа предупреждават, че ако назначенията бъдат направени на заседанието на УС на 19 ноември, действащото ръководство на БФТ ще може да получи подкрепа от десет допълнителни гласа на Общото събрание през декември.

Клубовете поставят под съмнение и правото на членовете на УС да гласуват по собствените си отчети и да се освобождават от отговорност. Те настояват единствено клубовете да имат право на глас, а ръководството и комисиите да участват със съвещателен глас.

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В позицията се посочва още, че за 2026 година Министерството на младежта и спорта е одобрило финансиране от 937 600 евро за федерацията, а "кой разпорежда с тези пари, трябва да решават клубовете. Не хора, които сами си осигуряват мнозинство".

Затова от 18-те клуба призовават министерството да провери допустимостта на приетия устав и настояват Управителният съвет да не назначава председатели на комисии преди Общото събрание на 12 декември, на което те ще поискат промяна на правилата, като "на Общото събрание да могат да гласуват само клубовете, а ръководството и комисиите да имат само съвещателен глас".

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