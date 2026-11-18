Снимка: palm 20 години Palms Merkur Casino: Когато доброто партньорство се превърне в обща история

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Тазгодишното издание на BEGE EXPO ще бъде повод не само за среща с най-новите тенденции в игралната индустрия, но и за отбелязването на един специален юбилей. На 25 и 26 ноември в Inter Expo Center, София Palms Merkur Casino ще отпразнува 20 години успешно партньорство между Palms Bet и Merkur Casino със специални отличия и изненади. Зад тази годишнина стои история, започнала през 2006 г., която доказва, че най-успешните съюзи в бизнеса се изграждат с доверие, постоянство и хора, които гледат в една посока.

Palms Merkur Casino става 20 години

Историята започва през 2006 г., когато германската Merkur Casino търси надежден партньор, с когото да развива бизнеса си в България. Среща го в лицето на Мило Борисов и така се ражда съвместният проект, обединяващ опита на една от най-големите германски компании в игралната индустрия с познанията за местния пазар и предприемаческия дух на българския партньор.

Снимка: palm

"Когато се обръщам назад, си спомням, че всъщност Merkur търсеха надежден партньор в България. И го откриха в лицето на Мило Борисов. От самото начало отношенията се изградиха на професионална основа и през всички тези години сме се водили от интересите на съвместното дружество", разказва Ангел Ирибозов, изпълнителен директор на "Телематик Интерактив България" АД, лицензираният оператор на Palms Bet.

От първото казино до национална премиум верига

Първото казино под шапката на джойнт венчъра отваря врати през 2007 г. Идеята от самото начало е ясна - не просто игрални зали, а премиум казина, които да предлагат различно ниво на среда, обслужване и преживяване.

Когато Антон Михов поема ръководството на Palms Merkur Casino през 2014 г., веригата има пет казина в България. Следва период на последователно развитие, в който премиум концепцията се превръща в отличителна черта на бранда. Доскоро обектите бяха 12, като в настоящата юбилейна година бе открита и 13 локация във Варна.

Зад тези числа обаче стои нещо по-важно - модел, който събира две различни бизнес култури и успява да вземе най-силното от всяка от тях.

"Palms Merkur Casino имаше невероятната възможност да вземе най-доброто от Palms и най-доброто от Merkur, за да получим най-добрия резултат. Ние познавахме пазара, а германският опит ни направи още по-стриктни по отношение на процедурите, стандартите и начина на работа", казва Антон Михов.

Именно в това вероятно се крие една от тайните на 20-годишното партньорство - познанията за местния пазар никога не са били в конфликт с международния опит. Напротив, двете винаги са се допълвали.

А Merkur носи със себе си впечатляваща история. Началото ѝ е свързано с предприемача Пол Гаузелман, който през 1976 г. създава първата си слот машина Merkur B. Тогава се появява и емблематичното "усмихнато слънце" на Merkur, а през следващото десетилетие компанията се превръща в лидер на германския пазар. Историята на Гаузелман е белязана от предприемачество, иновации и последователна защита на ясни и устойчиви правила за развитие на индустрията.

Снимка: palm

Премиум не означава само лъскав интериор

За Palms Merkur Casino високият клас никога не се е изчерпвал с добрата локация или модерните машини. Фокусът постепенно се измества към цялостното преживяване на госта - от момента, в който прекрачи прага, до начина, по който е обслужен.

През годините са внедрени редица собствени решения за управление и обслужване, включително специална call система със service button, инструменти за проследяване на ключови оперативни показатели и различни механики за лоялност и добавена стойност.

Иновациите не са само технологични. Променят се програмите за лоялност, обслужването, визуалната идентичност, униформите, промоционалните механики. Детайлите са много, но философията е една: всяка промяна трябва да носи повече стойност за госта.

"Нашите иновации са това, което прави Palms Merkur Casino различно. Винаги сме се питали не просто какво ново можем да въведем, а как то ще направи преживяването на нашите гости по-добро", е философията, която Антон Михов свързва с развитието на веригата.

И точно тук наземното казино има нещо, което никоя технология не може напълно да замени - човешкия контакт.

"Land-based казината, и особено премиум залите, винаги ще бъдат предпочитани от онази част от клиентите, които търсят живата връзка - атмосферата, хората и емоцията да бъдеш част от преживяването", казва Михов.

Снимка: palm

200 души, но един екип

Може би най-силният знак за устойчивостта на Palms Merkur Casino обаче не е броят на обектите. Това са хората. Днес екипът наброява близо 200 служители, сред които 24 мениджъри. В управленския състав практически няма текучество - рядкост за динамичен сектор като игралната индустрия.

"Един екип, който работи перфектно, без излишен шум - хем работим, хем се забавляваме", описва го Антон Михов.

Тази култура не се появява случайно. През годините компанията целенасочено дава възможност на хората да растат в йерархията на организацията, да натрупват опит и да поемат все по-голяма отговорност.

Един от най-добрите примери е Стоян Бачоров. В продължение на години той работи рамо до рамо с Антон Михов и познава бизнеса отвътре, преди да поеме ръководството като CEO на Palms Merkur Casino преди няколко месеца. Михов от своя страна се насочва към онлайн гейминга.

"Силният екип не се създава за един ден. Той се изгражда с доверие и с възможността хората да се развиват. За мен е важно, че при нас има колеги, които са израснали заедно с компанията и днес сами я водят напред", казва Бачоров, който след оттеглянето на Михов, пое ръководството на веригата.

Партньорство, проверено и в най-трудните моменти

Двадесет години означават не само успехи. Те носят със себе си трудни моменти, в които се тества устойчивостта на един бизнес. Такъв момент е пандемията от COVID-19, която поставя наземната игрална индустрия пред безпрецедентно изпитание. Palms Merkur Casino успява да запази служителите си, включително с помощта на държавната мярка 60/40. Защото партньорството има истинска стойност не само когато бизнесът върви нагоре, а когато хората трябва да останат заедно и в трудните моменти.

След 20 години погледът отново е напред

Днес Palms Merkur Casino е разпознаваем премиум бранд с присъствие в ключови градове в страната и с амбиция да продължи развитието си. Но след две десетилетия успехът вече не се измерва единствено в броя на казината.

Предизвикателствата пред индустрията също се променят. Регулациите стават все по-важен фактор, технологиите променят потребителските навици, а конкуренцията между онлайн и наземното преживяване поставя все по-високи изисквания.

"Всичко зависи и от средата, в която работим - как ще се развива регулацията и какви промени предстоят. Но нашата задача остава същата - да развиваме продукта и да даваме причина на гостите да изберат именно нас", казва Стоян Бачоров.

А след 20 години има една причина за увереност. Palms Merkur Casino вече е преминало през различни икономически цикли, регулаторни промени, технологични трансформации и дори глобална пандемия. От първата обща идея през 2006 г. до 13-а локация две десетилетия по-късно едно нещо остава непроменено - убеждението, че добрият бизнес се гради с правилните партньори и с правилните хора.