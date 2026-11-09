Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

20 клуба поискаха свикване на извънредно Общо събрание на Българската федерация по таекуондо - олимпийска версия. Документът е внесен днес както в централата на федерацията, така и в деловодството на Министерството на младежта и спорта, съобщава БНР.

Сред подписалите се са представители на едни от най-големите и водещи клубове в страната – Рамус, Таекуондо Фитнес НСА, Ахил, Херея, Сунг ри, Гладиатор, Витоша, Фаворит, Барин, Ес Тийм, Спартак, Спарта София, Турбо, ТК Джорджев, Виктори, Херея Кюстендил, Питагор, Далаклиев Пърформънс, Леджъндс и Гладиатор София.

Шампион, зам.-председател на БОК и шеф на федерация - кой беше Слави Бинев в спорта?
Виж още Шампион, зам.-председател на БОК и шеф на федерация - кой беше Слави Бинев в спорта?

Искането идва след смъртта на дългогодишния президент на федерацията Слави Бинев и поставя въпроса за бъдещото управление на централата.

Вносителите настояват за провеждане на извънредно Общо събрание, в чийто дневен ред да бъдат включени представяне на финансов отчет на федерацията към 31 октомври 2026 година, освобождаване на настоящия Управителен съвет и избор на нов президент и ново ръководство.

Сред предложенията е и извършването на подробен преглед на финансовото състояние на централата, включително наличностите по банковите сметки, задълженията и вземанията, получените и усвоени публични средства, както и неизпълнените договорни ангажименти.

Клубовете настояват да бъде определен и срок за подаване на кандидатури за всички изборни длъжности във федерацията – президент, заместник-председатели, членове на Управителния съвет и изпълнителен директор.

В искането е посочен двуседмичен срок, в който Управителният съвет да изпрати писмена покана за свикване на Общото събрание.

При липса на действия от негова страна подписалите се клубове заявяват готовност да сезират Софийския градски съд с искане той да свика събранието.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна Днес
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна
39056
Почина младият български актьор Борис Кашев Лайф
Почина младият български актьор Борис Кашев
11831
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР Бизнес
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР
36397
HUAWEI WATCH D3: Когато грижата за здравето срещне елегантния дизайн (ревю) IT
HUAWEI WATCH D3: Когато грижата за здравето срещне елегантния дизайн (ревю)
5979
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница Impressio
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница
3384
Това са най-евтините европейски ски курорти Trip
Това са най-евтините европейски ски курорти
956
Орзо "Ожени се за мен" - толкова вкусно, че ще поискате втора порция Вкусотии
Орзо "Ожени се за мен" - толкова вкусно, че ще поискате втора порция
695
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка Zodiac
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка
1391
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сняг Времето
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сня...
6085