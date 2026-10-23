24 аматьори опитват да победят дартс чудото Люк Литлър. Наградата е £500 хил.
Netflix дава чудесна възможност на някой от играчите да промени живота си
Най-известният дартс играч сред дамите - Фалон Шерък, ще е сред 24 участници, които ще се опитат да победят световния шампион Люк Литлър и да спечелят парична награда от 501 000 паунда.
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Всеки от "аматьорите" ще се изправи срещу Литлър в един лег във формат "501", а този, който успее да надиграе двукратния действащ шампион, ще си осигури сериозна паричната награда.
Това е част от ново специално шоу на Netflix, озаглавено "Победи Люк Литлър" ("Beat Luke Littler"), което ще бъде излъчено на живо от конгресния център "Манчестър Сентрал" на 30 октомври.
Фалон Шерък не е сред дамите, които могат да се нарекат аматьори, след като през 2019 г. стана първата жена, спечелила мач на Световното първенство на PDC, побеждавайки Тед Евътс.
Сред останалите претенденти има и тийнейджъри. Самият Литлър стана известен през 2024 година, когато едва 16-годишен достигна до финала на Световното първенство.
Литлър стана най-младият световен шампион в историята, печелейки титлата през 2025 година на 17-годишна възраст - постижение, което той защити 12 месеца по-късно.
Процесът на подбор се проведе през септември в Лондон и Манчестър, като в началото участниците трябваше да завършат гейм във формат "501" с 24 или по-малко хвърляния.
Успелите преминаха интервю с продуцентите на предаването, последвано от финална оценка пред жури.