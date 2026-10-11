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Кениецът Кенеди Кипкемой Роно спечели лекоатлетическия Wizz Air Маратон на София, след като завърши първи с време 2 часа, 15 минути и 21 секунди.

Втори се нареди сънародникът му Питър Мурити Вахоме, който приключи бягането за 2 часа, 16 минути и 43 секунди.

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Третата позиция е за още един кениец - Хилари Кипчумба, чието време е 2:18.01 часа.

На финала Роно получи венеца на победителя от Любомир Ганев, председател на Българската федерация по волейбол, както и от организатора на състезанието Анатоли Илиев.

Той обяви рекорден интерес към целия уикенд в София, като по думите му тазгодишното издание е достигнало нов мащаб.

В различните дистанции са се включили над 12 300 бегачи. Особено впечатляващ е бил интересът към полумаратона в събота, в който са стартирали 4200 души, докато за класическата маратонска дистанция днес се бяха записали над 1800 участници.

За днешния шампион трасетата в България са нещо доста познато, тъй като през миналата година той стана първи на полумаратона, а през 2026-а спечели и Маратона на Стара Загора.

Най-бързи сред дамите бяха цели пет кенийки, като номер едно е Уини Жебет с време от 2:27:50 часа.

Снимка: БТА

Най-добре представилият се български бегач беше държавният шампион в полумаратона Кольо Райчинов, завършил на 9-о място с резултат от 2:29.32 часа. След него имаше още двама българи - ветеранът Шабан Мустафа на 10-ата позиция с време от 2:32.33 часа, а 11-и е Симеон Диловски с 2:33.31.

В полумаратона при мъжете победата е за Алберт Кипкорир Тонуи от Кения с краен резултат от 1:05:02 часа, следван от 21-годишния Джон Чеге Ваверу с 1:05:38. Третият Бонифейс Мбуру Мунгай има време от 1:07:19 часа.

Най-добре представилият се българин е Николай Кауфман от Етър (Велико Търново), чието време е 1:07.44 часа. Още четирима българи се наредиха в топ 10 - Петър Борисов е 6-и, Николай Стойчев (8-и), Методи Георгиев (9-и) и Йоан Магеров (10-и). В дистанцията участва и редакторът в Редакция "Спорт" на БТА Георги Крумов.

Състезателките от Кения доминираха и в полумаратона при жените, като победителката е Карен Чепкемой Чепквони с 1:16.34 часа, следвана от Долфин Кемунто Нягака с 1:17:07 и Естер Какури - 1:19:29.

Българката Симона Неделчева остана на 4-ото място с 1:25.25 часа.

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