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Елиуд Кипчоге спечели маратона в Мелбърн, при това с рекордно време.

41-годишният кенийска ас продължава да е в отлична форма, като сам заяви след успеха в Австралия, че чувства прилив на сили и се вижда в спорта още няколко години.

Пълна кенийска доминация на Софийския маратон
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"Нямам проблем да бягам с конкуренти от поколението Gen Z - пошегува се Кипчоге. - Днес се чувствах отлично, а и условията бяха прекрасни."

Кениецът спечели с време от 2 часа, 9 минути и 10 секунди, с което удари рекорда на трасето в Мелбърн. Това е негова 17-а победа на класическата дистанция, но първа от Маратона на Берлин през 2023-а.

Той е и двукратен олимпийски шампион от игрите Рио 2016 и Токио 2020 в класическия маратон, като добавя в колекцията си и два медала на 5000 м от Олимпийски игри - сребро и бронз.

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