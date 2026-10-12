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Елиуд Кипчоге спечели маратона в Мелбърн, при това с рекордно време.
41-годишният кенийска ас продължава да е в отлична форма, като сам заяви след успеха в Австралия, че чувства прилив на сили и се вижда в спорта още няколко години.
"Нямам проблем да бягам с конкуренти от поколението Gen Z - пошегува се Кипчоге. - Днес се чувствах отлично, а и условията бяха прекрасни."
Кениецът спечели с време от 2 часа, 9 минути и 10 секунди, с което удари рекорда на трасето в Мелбърн. Това е негова 17-а победа на класическата дистанция, но първа от Маратона на Берлин през 2023-а.
Спортът е повече от резултат
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Той е и двукратен олимпийски шампион от игрите Рио 2016 и Токио 2020 в класическия маратон, като добавя в колекцията си и два медала на 5000 м от Олимпийски игри - сребро и бронз.
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.