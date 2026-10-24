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Международната федерация по гимнастика води напреднали преговори с технологични гиганти за въвеждане на оценяване с помощта на изкуствен интелект. Революционната промяна трябва да бъде тествана и готова за използване на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Това заяви президентът на световната федерация Моринари Ватанабе пред изданието "The Athletic", по време на световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам.

Ватанабе сподели надеждата си, че системата за подпомагане на съдийството (Judging Support System - JSS) - продукт на японска компания, която използва камери и анализ на движенията за оценяване на гимнастическите съчетания, ще може да бъде внедрена на Игрите. Дискусиите по детайлите вече са в ход.

Тази технология се използва за първи път през настоящата седмица на Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия. Това се случва, след като отговорниците за отделните дисциплини имат достъп до анализите на системата за всички 10 уреда (при мъжете и жените), макар че крайната отговорност за официалните оценки остава у съдиите, които продължават да са хора.

67-годишният Ватанабе заяви, че целта му е да предотврати споровете относно оценките, които са хвърляли сянка върху предишни олимпийски състезания - включително тези в Париж през 2024 г. и в Атина през 2004 г.

Ватанабе, който е и член на Международния олимпийски комитет (МОК) и участва в Координационната комисия за Игрите в Лос Анджелис 2028 (LA28), призна, че голямата цел е системата да работи идеално след две години в Калифорния.

Международната федерация по гимнастика и компанията си сътрудничат по системата JSS от 2017 г. насам, като разработват технология, целяща да подобри последователността и прозрачността при оценяването.

Системата използва четири камери за всеки уред (осем за съчетанията на земя), за да заснеме изпълненията от различни ъгли и да създаде триизмерни модели на движенията на гимнастиците. Крайната цел е изкуственият интелект да определя оценките в гимнастиката без намесата на съдии, което към момента още е пожелателно.

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