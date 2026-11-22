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Алберт Попов даде 19-и резултат в първия манш на слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в австрийския зимен център Гургъл.
Калин Златков не се класира за втория манш, след като завърши с 42-о време.
Попов се движеше на под секунда от лидера Тимон Хауган преди последния сектор на пистата, но допусна грешка и в крайна сметка изостана с 1,67 секунди от норвежеца.
Голямата новина от първите спускания е отпадането на Лукас Пинейро Бротен, който спечели първите две надпревари през сезона.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.