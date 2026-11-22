663 Снимка: БТА

Алберт Попов не успя да завърши втория манш на слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Гургъл, Австрия, а Тимон Хауган записа осма победа в кариерата си. Норвегия класира двама скиори на подиума и бе близо до пълна доминация, но грешка извади шампиона в дисциплината Атле Ли Макграт от надпреварата.

Попов направи силно каране в първия манш и завърши с 19-о време с 55,32 секунди, но всичко се обърка в началото на втория. Българинът потегли отлично, но моментално направи грешка и се присъедини към групата на отпадналите, в която бе и Хенрик Кристоферсен.

По-рано Калин Златков даде 41-во време в първия манш и не успя да достигне до втория.

В края на състезанието битката остана между норвежците Атле Ли Макграт и Тимон Хауган. Първият се спусна при изоставане от 1 стотна от предния манш, но направи грешка в средата на трасето и отпадна. Така Хауган стигна безпроблемно до победата за 1:42,55 минути (53,65 и 48,90 секунди).

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Това бе осма победа в кариерата на Хауган в Световната купа и седма в дисциплината слалом, но денят ще бъде паметен за други двама състезатели. Ейрик Хюстад Солберг завърши на второ място с 1:43,15 минути (55,02 и 48,13), а швейцарецът Танги Неф бе трети с 1:43,43 (54,43 и 49,00), като и за двамата това е първи подиум в Световната купа.

Хауган е новият лидер в класирането на дисциплината с девет точки пред срещу Клеман Ноел от Франция, а отпадналият в първия манш Лукас Бротен е трети с още четири изоставане. Представителят на Бразилия обаче води в генералното класиране с 49 точки пред Лоик Меяр от Швейцария.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.