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Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин спечели титлата при жените на международния турнир по фигурно пързаляне в Целе (Словения). Надпреварата е първи кръг на тазгодишния European Criterium.
Фейгин получи най-високи оценки за кратката и за волната програма. Във волната днес тя беше оценена със 107.84 точки, от които 55.56 за технически елементи и 52.28 за компоненти на програмата.
Втора се нареди Барбора Тикалова (Чехия) със 153.87 точки, а трета е представителката на домакините Юлия Ловренчич със 151.48.
При девойките Варвара Абрамкина завърши на пета позиция със 153.89 точки, а Милена Велчева е 21-а със 114.46.
Във всички възрастови групи на надпреварата участваха общо 32-а родни фигуристи.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.