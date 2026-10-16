Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин започва новия сезон с участие на международен турнир по фигурно пързаляне в Будапеща.
Надпреварата в унгарската столица е част от ISU Challenger Series.
България е представена от Фейгин при жените и от Милена Велчева и Варвара Абрамкина при девойките.
Велчева открива състезанието при момичетата със стартов номер 1, Абрамкина също е в първа състезателна група с номер 4.
Ще участват 26 фигуристи, а надпреварата започва по-късно днес.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
При жените Александра Фейгин е със стартов номер 5.
Състезанието е от 14:25 часа в събота и в него са заявени 37 състезателки.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.