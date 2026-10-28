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Шесткратният европейски шампион във вдигането на тежести Ангел Русев се извини за провала, който претърпя на световното първенство в Китай. 25-годишният спортист отпадна още при първия си опит и така рано-рано се прости с надеждата да преследва първата си световна титла.

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Русев неизменно ставаше европейски шампион всяка една година от 2021-а насам, а най-доброто му представане на Мондиал бе бронз преди пет години на шампионата в Ташкент.

Ето и какво написа Русев във "Фейсбук":

"Искам да се извиня на всички хора, които повярваха в мен и моите възможности. Този път не се получи така, както всички се надявахме. В спорта има и трудни моменти, но ще продължа да работя и да се боря!

На първо място искам да благодаря от сърце на моите треньори за всичко, което са направили и продължават да правят за мен. Благодаря им за труда, подкрепата и вярата!

Благодаря на всички хора, които бяха зад мен в трудните моменти и продължиха да вярват в мен.

Специални благодарности на фондация "Св. св. Кирил и Методий" и фондация "Людмила Живкова - Знаме на мира" за подкрепата и съвместната работа.

Благодаря на МЕДИКА за грижата, подкрепата и доверието, както и на WINBET, че застана до мен и ме подкрепя по пътя към големите спортни цели. За един спортист е изключително важно да има хора и партньори, на които може да разчита не само в успехите, но и в трудните моменти.

Извинявам се на всички, които разочаровах. Ще си направя изводите, ще продължа да работя и ще се боря да се върна по-силен!

Благодаря на всички, които продължават да вярват в мен. Борбата продължава!"

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