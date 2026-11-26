Бюджетът на Световната антидопингова агенция (УАДА) за следващата година ще бъде рекордните 56,3 милиона долара, сочи доклад, представен на заседание на Управителния съвет на организацията, провеждащо се в Астана.
Докладът беше представен от Карл Щос, председател на Финансовия комитет към агенцията.
"Бюджетът за оперативни приходи за 2027 година е 56,3 милиона долара, което представлява увеличение от 8,5% спрямо 2026-а. Оперативните разходи са определени на 53,4 милиона долара - ръст от 6,9%.
Оперативната печалба, преди амортизации и финансови разходи, се прогнозира на 2,9 милиона долара, като се очаква и укрепване на наличностите чрез добавяне на приблизително 500 000 долара към резервите. Увеличеното финансиране е насочено към сферите на науката и медицината, разузнаването и разследванията, правните въпроси, дигиталните технологии, както и към ИТ и киберсигурността", заяви Щос.