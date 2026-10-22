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Въпреки че успешно бяха картотекирани навреме за световното първенство в Казахстан, българските асове в класическата борба ще са в неудобна позиция и непоставени в схемата на състезанието там. Това идва като последствие от войната в този спорт и решенията на старото ръководство, начело със Станка Златева, която загуби поста преди няколко дни на Общо събрание.

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Новината първи съобщи "24 часа".

Заради неучастие в рейтингови турнири от година насам, никой от нашите - Семен Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, Светослав Николов, Абу-Муслим Амаев и Стефан Григоров, не е сред поставените в катетегорията си за жребия. Надпреварата започва в събота.

Това означава, че може да се падне с друг фаворит още в началото. Това е възможно, след като световната федерация въведе рейтингова система и първите осем във всяка категория не могат да се изправят един срещу друг до 1/4-финалите. Нашите водещи състезатели обаче са назад в този ранкинг, защото ги нямаше на турнирите, на които той се формираше.

Ръководството на Златева не даваше на състезателите на ЦСКА да припарят до националния отбор и именно тези надпревари, а това доста утежнява тяхната задача.

За сметка на това в свободния стил имаме поставени.

Шамил Мамедов (65) е №4, Ахмед Батаев (92) е №5 и Ахмед Магамаев (97) е №4.

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86) лекува доста време контузии и също е непоставен.

Единствената ни представителка при жените Биляна Дудова (62) е поставена под номер 2 в схемата, само след рускинята Амина Тенделова.

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