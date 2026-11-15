4824 Снимка: БТА

България има първите си световни шампиони по скокове на батут във възрастовата група 11-12 години в новата дисциплина смесени синхрони.

Ивилин Маджаров и Елена Михайлова спечелиха златните медали на първенството на планетата в Нандзинг, Китай.

На финала на смесените синхронни скокове българският тандем получи 45.60 точки. На второ място се класираха представителите на Япония Юдзуки Кикукава и Ичика Цузуку с 44.68 точки, а бронзовите отличия спечелиха състезателите на Русия Виктор Бабаев и Елисавета Зверева с 44.49 точки.

Първите български световни шампиони в тази възрастова група бяха поздравени и от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов в социалните мрежи.

"Въпреки тежките условия, при които тренират, тези деца изкачиха България на световния връх в един олимпийски спорт! Огромна радост, но и огромна отговорност за нас! Елена Михайлова и Ивилин Маджаров записаха имената си със златни букви в историята като първите световни шампиони в новата дисциплина смесен синхрон в своята възрастова група на световното първенство в Китай. Браво, деца! Гордеем се с вас! Поздравления за всички треньори и родители!", написа министър Керязов.

Снимка: БТА

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

България има още две четвърти места в синхронните скокове в същата възрастова група.

При девойките Никол Филипова и Елена Михайлова завършиха на четвърта позиция с 44.64 точки.

При младежите Георги Беловодски и Ивилин Маджаров също се наредиха четвърти, след като получиха 43.49 точки. Световни шампиони станаха руснаците Виктор Бабаев и Кирил Бицко с 47.75 точки.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.