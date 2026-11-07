Трябваше да покажа, че България заслужава само първото място, каза феноменът ни на летището

10812 Снимка: БТА

Венец, питка, безброй подаръци, включително такива, които деца бяха изработили ръчно за него, посрещнаха Карлос Насар и екипа му при прибирането от световното първенство в Китай.

Феноменалният ни щангист унищожи конкуренцията в новата категория до 95 кг с три световни рекорда - двубой от 415 кг, 185 кг в изхвърлянето и бруталните 230 кг в изтласкването, за да вземе четвъртата си титла на планетата. А е само на 22 години.

Викове "Българи-юнаци" посрещнаха на летището в София Карлос, а събралите се бяха десетки.

"Изпитвам огромна радост, защото усещам любовта на хората - каза шампионът ни. - Винаги съм знаел, че спортът сплотява. Сега усещам и своята роля в това, осъзнавам и отговорността си, защото представлявам България. Дано нося само позитивни емоции и сила на хората у нас.

Има нови конкуренти, трябваше да защитя титлата си пред тях. Старите ми конкуренти вече спряха да се съпротивляват. Тези нови момчета са с нова енергия, искат да ме свалят от първото място. Но бях длъжен да им покажа, че България заслужава да е на първото място и нищо друго.

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Снимка: БТА

Слава на Бога, месец преди първенството вече се възстановявах. Характерът и волята ми помогнаха да се справя с контузията. Няма страх в моето сърце.

Какво предстои? Има още състезания тази година... Иначе - гледам към всички рекорди и още световни титли. Искам да стана и първият щангист с четири олимпийски титли в историята.

Направих жеста с въдицата след единия от опитите, защото те са моите шаранчета, конкурентите ми. Аз ги познавам още с един поглед - вече ми е повече от ясно, че ще ги победя.

Посвещавам победата на цяла България и на моя треньор Илиян Илиев, който вече не е сред нас. Не искам да се забравя името му."

Снимка: БТА

Снимка: БТА

Снимка: БТА

Снимка: БТА

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