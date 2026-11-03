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Българинът Димитър Ангелов триумфира със световната титла на първенството по канадска борба за юноши в индийския мегаполис Ню Делхи.

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Родният представител триумфира в категория до 70 кг на дясна ръка, като във финала победи представителя на Румъния.

47-ото първенство по канадска борба и 28-ото световно първенство за хора с увреждания продължават до 7 ноември.

Успехите на българския отбор продължават, след като на Европейското първенство в Будапеща отборът завоюва 26 медала.

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