Българин стана световен шампион по канадска борба
Димитър Ангелов спечели титлата на дясна ръка
Българинът Димитър Ангелов триумфира със световната титла на първенството по канадска борба за юноши в индийския мегаполис Ню Делхи.
Родният представител триумфира в категория до 70 кг на дясна ръка, като във финала победи представителя на Румъния.
47-ото първенство по канадска борба и 28-ото световно първенство за хора с увреждания продължават до 7 ноември.
Успехите на българския отбор продължават, след като на Европейското първенство в Будапеща отборът завоюва 26 медала.