Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Симеон Станкович (105 кг) е световен шампион по сумо. Той направи великолепно състезание. Българинът помете конкуренцията до полуфинала, където се справи със Сулде Донгак (Кир). В спор за златото майсторът в дресировката на хищни птици прегази като танк Марсел Горица (Унг).

Сърцето предаде сумо легендата Акебоно
Виж още Сърцето предаде сумо легендата Акебоно

Симеон Станкович е елитен борец, който през последните години се превърна в един от водещите български сумисти. През миналата година той остана със сребро на световното първенство.

Това е първа световна титла за България от 16 години насам. За последно Стилиян Георгиев триумфира със златото през 2010-а във Варшава.

Михаела Христова (65 кг) спечели бронзов медал. Тя победи в битката за отличие Елза Казаш (Унг).

Анна Методиева (73 кг) достигна до битката за третото място, но отстъпи на Рике Буге (Нор).

Станислава Атанасова (80 кг) достигна до полуфинал, където отстъпи на Пин-Сун Чиан (Тайпе). В спор за бронзовия медал българката се наложи над съперничка от Полша.

Габриела Спасова (60 кг) също завърши трета при девойките до 18 кг.

Другите наши представители при мъжете Пресиян Михов (85 кг) и Иван Благоев (100 кг) не успяха да стигнат до битката за отличията.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
125829
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер? Лайф
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер?
4205
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
3989
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му във Великобритания Impressio
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му ...
5831
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
2909
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1016
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1459