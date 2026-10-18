20337 Снимка: БТА

Симеон Станкович (105 кг) е световен шампион по сумо. Той направи великолепно състезание. Българинът помете конкуренцията до полуфинала, където се справи със Сулде Донгак (Кир). В спор за златото майсторът в дресировката на хищни птици прегази като танк Марсел Горица (Унг).

Симеон Станкович е елитен борец, който през последните години се превърна в един от водещите български сумисти. През миналата година той остана със сребро на световното първенство.

Това е първа световна титла за България от 16 години насам. За последно Стилиян Георгиев триумфира със златото през 2010-а във Варшава.

Михаела Христова (65 кг) спечели бронзов медал. Тя победи в битката за отличие Елза Казаш (Унг).

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Анна Методиева (73 кг) достигна до битката за третото място, но отстъпи на Рике Буге (Нор).

Станислава Атанасова (80 кг) достигна до полуфинал, където отстъпи на Пин-Сун Чиан (Тайпе). В спор за бронзовия медал българката се наложи над съперничка от Полша.

Габриела Спасова (60 кг) също завърши трета при девойките до 18 кг.

Другите наши представители при мъжете Пресиян Михов (85 кг) и Иван Благоев (100 кг) не успяха да стигнат до битката за отличията.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.