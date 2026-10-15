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За първи път в историята на Балканската атлетика български състезатели спечелиха три от четирите индивидуални награди на асоциацията, традиционно връчвани на Балканската гала, която тази година се проведе в Тирана (Албания).

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Божидар Саръбоюков беше избран за Атлет номер 1 на Балканите при мъжете за годината, а отличията за "Изгряваща звезда" при мъжете и жените заслужиха съответно Христо Илиев и Виктория Ангелова.

Историческият триумф на българската лека атлетика се случи пред погледите на едни от най-влиятелните фигури в световния и европейския спорт. Сред официалните гости на церемонията бяха президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов, вицепрезидентите на Световната атлетика Раул Чападо и Ксимена Рестрепо Хименес, както и президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.

Божидар Саръбоюков завършва годината като №3 в света
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Саръбоюков беше обявен за победител в категорията си в изключително силната конкуренция на олимпийския шампион в скока на дължина Милтиадис Тентоглу и на вицешампиона на континента и носител на диамантения трофей в овчарския скок Емануил Каралис от Гърция.

Трите отличия се превърнаха в безпрецедентен успех за българската лека атлетика в историята на престижните награди, чието начало беше поставено през 2011 година. Тогава в Правец се проведе първата Балканска гала, а българската спринтьорка Ивет Лалова беше избрана за Атлетка номер 1 на Балканите. Осем години по-късно, през 2019-а, тя отново спечели най-високото индивидуално отличие при жените.

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България записа успехи и в категорията "Изгряваща звезда". През 2017 година признанието при девойките получи Лиляна Георгиева, а Божидар Саръбоюков беше отличен два пъти при мъжете - през 2023 и 2025 година.

Така след двете награди за "Изгряваща звезда" Саръбоюков достигна и до най-високото индивидуално признание на Балканската атлетика при мъжете, а Христо Илиев и Виктория Ангелова продължиха успешната българска традиция сред младите таланти.

"Триумфът в Тирана се превърна в поредното признание за силната година на българската лека атлетика и успехите на новото поколение състезатели, които заявиха все по-убедително присъствието си на международната сцена", заявиха от БФЛА.

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