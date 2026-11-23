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България ще бъде с осем представители на първата за сезона Световна купа по биатлон тази седмица във Финландия. Надпреварата започва в Контиолахти, близо до полярния кръг, където предстоят индивидуални стартове, микс щафети и спринтове.

При жените ще се състезават Лора Христова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова, а при мъжете - Владимир Илиев, Васил Зашев, Благой Тодев и Георги Джоргов.

Съобразно обявената в началото на подготовката ротационна система Димитрова и Тодев се включват към най-добрите български биатлонисти за първия етап от поредицата световни купи на мястото на Георги Наумов и Райа Аджамова. Те ще представят България заедно с останалите от разширения състав в първите състезания за IBU Купата на Международния съюз по биатлон.

Националният отбор отново се води от Роберт Кабуков, а негови помощници са Мирослав Иванов и новопривлеченият украинец Ихор Билоус.

Програмата в Контиолахти предвижда 20 км мъже в четвъртък, 15 км жени в петък, сингъл микс щафета и микс щафета в събота, както и спринтове за мъже и жени в неделя. Веднага след това българите ще пътуват за Австрия, където в Хохфилцен предстои вторият кръг за Световната купа. Тъй като там ще има класически щафети, българските отбори ще бъдат с по петима състезатели, за да се подсигури една резерва. Най-вероятно при дамите ще се присъедини Райа Аджамова, а при мъжете попълването ще зависи от представянето на останалите за IBU Купата.

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Годината ще завърши със стартове в Анеси - Льо Гран Борнан (Франция), като там България ще бъде с общо осем състезатели. По коледните празници след 20 декември националите ще бъдат на лагер в Руполдинг, тъй като първата за Новата година Световна купа в Поклюка започва със спринтове още на 2 януари.

Световното първенство през 2027 г. е в естонския зимен център Отепя от 10 до 21 февруари.

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