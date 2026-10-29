Шамил Мамедов е на схватка от медал

887 Снимка: БФ борба

Натурализираният дагестанец Шамил Мамедов донесе шести полуфинал на България от Световното първенство по борба.

В категория до 65 килограма свободен стил, състезаващият се за България борец достигна до финалната четворка и е само на една схватка от медал.

Мамедов бе перфектен на тепиха до този момент, печелейки и трите си схватки по категоричен начин.

Технически туш и 11:0 срещу германеца Нико Мегерле на старта, последвано от 7:3 над аржентинеца Агустин Дестрибац.

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На четвъртфиналите Мамедов имаше много тежко предизвикателство в лицето на Тайирбек Жумашбек Уулу от Киргизстан, но успя да спечели с 6:0.

Така по-късно днес той излиза в схватка за място на финала срещу арменеца Вазген Теванян.

Другият ни представител днес бе Ахмед Магамаев в категория до 97 килограма, но за съжаление той отпадна още в първата си схватка.

Магамаев пропусна първия кръг заради отказване на опонент, а след това загуби с 3:8 от сребърния олимпийски медалист Гиви Мачарашвили, който обаче не успя да достигне до финала и така няма да има втори шанс за Магамаев в репешажите.

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