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Джудистът Иван Николчев донесе първи медал за България на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. 16-годишният българин завоюва бронз в категория до 81 килограма.

Европейския шампион за кадети, който участва в по-горната за него категория, победи в спора за третото място представителя на Сиера Леоне Шаку Каргбо с "ипон" 1:45 преди края.

По-рано днес на четвъртфиналите Николчев се налoжи над Владимиров Харалампус (Кипър) с "вадзари", но на полуфиналите загуби в равностоен мач от Макс Чебулж (Словения) с "юко".

16-годишният Николчев имаше вероятност изобщо да не бъде в Дакар, тъй като десет дни преди Олимпиадата получава травма на кръста, която лекарите първоначално смятат за счупен прешлен. Оказва се, че диагнозата не е точка и джудистът успява да се възстанови навреме за състезанието в Сенегеал.

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