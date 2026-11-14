Тръгваме си от Сенегал със сребро и бронз

99 Снимка: БТА

България раздели 69-о място в класирането по медали на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Родните спортисти завоюваха сребро и бронз. Втори в скока на дължина в леката атлетика стана Стилян Орлинов , а трети в джудото е Иван Николчев. Място в топ 8 записаха също в плуването С имона Иванова - четвърта на 400 метра свободен стил и с едма на 200 метра свободен стил , на 400 метра в бягането Васил Антонов е четвърти, на 3000 метра Зара Илиева завърши шеста, във фехтовката Никола Меицов е седми и други.

България участва със 17 състезатели в 13 вида спорт.

На 69-о място са още Алжир, Еритрея, Филипините и Тайланд.

Начело в класирането е Китай с 33 медала (18 златни, 8 сребърни и 7 бронзови), пред Япония с 28 (11-8-9), Русия с 14 (8-4-2), Египет с 12 (6-1-5), Етиопия с 8 (5-3-0), домакините от Сенегал с 12 (5-0-7) и други.

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Общо 99 нации завоюваха отличия от Игрите в Дакар.

Младежката олимпиада се превърна в демонстрация на нарастващата сила на Африка в международния спорт, с рекорден брой медали, присъдени на африкански спортисти. Спортисти от континента, който има най-младото средно население в света, взеха общо 76 медала (27 златни, 17 сребърни, 32 бронзови) в Сенегал, надминавайки предишния рекорд от 56, поставен преди осем години в Буенос Айрес 2018.

Следвайки мотото "Африка приветства, Дакар празнува", континентът се наслади на някои наистина исторически подвизи, от това Кения да стане първата африканска нация, спечелила злато в ръгби 7 на Младежките олимпийски игри, до Мустафа Джадама, който стана първият медалист на Гамбия в олимпийска дисциплина на 400 метра в леката атлетика.

Няколко спорта направиха своя дебют на Младежките олимпийски игри, като първи медали бяха връчени в плажната борба, скейтбординга, ушу и бейзбол 5.

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