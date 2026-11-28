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Щафетата на България започна сезона в Световната купа по биатлон с 13-а позиция в Контиолахти, Финландия.
В състав Лора Христов, Милена Тодорова, Владимир Илиев и Васил Зашев, щафетата ни завърши с време от 1:12:46 часа и зае 13-ата позиция от общо 22 стартирали щафети.
Дамите ни предадоха щафетата на девета позиция след първите два поста, след което последва спад с четири места, а в основната му бе по-колебливата стрелба.
Лора Христова и Милена Тодорова използваха само два допълнителни патрона в стрелбите си, докато Владимир Илиев и Васил Зашев използваха осем, а това им коства и четирите позиции назад.
Спортът е повече от резултат
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Победата отиде за Норвегия с време от 1:09.00 часа и пет допълнителни патрона, а на подиума ще се качат щафетите на Франция и Германия.
По-рано днес се проведе и единичната смесена щафета, където България завърши на 20-о място.
Единичната смесена щафета бе първата отборна надпревара през сезона, а родни представители бяха Валентина Димитров и Георги Джоров.
Двамата дадоха резултат от 40:24.1 минути, използвайки 13 допълните патрона в стрелбата си.
20-а позиция от общо 26 стартирали щафети, като победата отиде за Швеция, а на подиума се качиха Германия и Франция.
Любопитна бе историческата пета позиция на Гренландия.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.