Тодев направи две грешки в четирите си стрелби - при първата и последната, което му донесе две наказателни минути. Така той финишира на 3:30 минути изоставане спрямо изненадващия победител Кембъл Райт от САЩ, който завърши без грешка в стрелбата.
Другите трима българи останаха извън зоната на точките. Георги Джоров е 53-ти с една грешка и изоставане от 5:50.2 минути. Веднага след него на 54-то място е Владимир Илиев с четири грешки и изоставане от 5:57.6 минути. Най-назад от българите е Васил Зашев със 75-то място с пет грешки и изоставнае от 7:46.5 минути.
Изненадващият победител Райт остави зад себе си германеца Юстус Стрелов, който е втори на 1:20.1 минути изоставане и с една грешка. Подиумът допълни норвежеца Ветле Кристиасен с две грешки и изоставане от 1:23.2 минути.
До края на седмица предстоят индивидуална дисциплина при дамите, единична смесена щафета, смесена щафета, мъжки и дамски спринт.