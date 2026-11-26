Най-добрият българин завърши на 21-во място в индивидуалната дисциплина във Финландия

261 Снимка: БТА

Българският биатлонист Благой Тодев започна по много добър начин новия сезон в Световната купа, като завърши на 21-во място в индивидуалната дисциплина в Контиолахти (Финландия), първи кръг за сезона.

Тодев направи две грешки в четирите си стрелби - при първата и последната, което му донесе две наказателни минути. Така той финишира на 3:30 минути изоставане спрямо изненадващия победител Кембъл Райт от САЩ, който завърши без грешка в стрелбата.

Другите трима българи останаха извън зоната на точките. Георги Джоров е 53-ти с една грешка и изоставане от 5:50.2 минути. Веднага след него на 54-то място е Владимир Илиев с четири грешки и изоставане от 5:57.6 минути. Най-назад от българите е Васил Зашев със 75-то място с пет грешки и изоставнае от 7:46.5 минути.

Изненадващият победител Райт остави зад себе си германеца Юстус Стрелов, който е втори на 1:20.1 минути изоставане и с една грешка. Подиумът допълни норвежеца Ветле Кристиасен с две грешки и изоставане от 1:23.2 минути.

До края на седмица предстоят индивидуална дисциплина при дамите, единична смесена щафета, смесена щафета, мъжки и дамски спринт.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.