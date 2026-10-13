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Българският олимпийски комитет и Българският спортен тотализатор подписаха договор за сътрудничество и финансово обезпечение на българските спортисти в настоящия олимпийски цикъл. Контрактът е до края на 2028 година, като двете страни се надяват сътрудничеството да бъде дългогодишно. Точните параметри не бяха съобщени на пресконференцията, но президентът на БОК Весела Лечева гарантира, че спортистите ще бъдат осигурени. Всички пари ще се обсъждат и от Изпълнителното бюро на комитета, преди да бъдат разходвани по предназначение.

Догоровът бе подписан в Министерството на младежта и спорта със съдействието на министър Енчо Керязов.

"Това е много хубав повод. За първи път се постига споразумение за дългосрочно партньорство между олимпийския комитет и спортния тотализатор. Това е ефект от нашата работа в последните четири месеца, в които обещахме повече контрол на средствата. Този договор ще гарантира спокойствието на българските спортисти. Надявам се средствата да бъдат в полза на всички спортисти", бяха встъпителните думи на министър Керязов. "Огромни благодарности към министерството и спортния тотализатор за новия договор за следващите три години. Това ще даде шанс да реализираме нашите ценности и да развием българските спортисти. Подкрепата не трябва да бъде само за олимпийската година, а за целия цикъл, надявам се той да бъде и за годините напред. Най-естественото нещо е държавната лотария да си съдейства с олимпийския комитет - това е практика в цяла Европа", каза Лечева. "Договорът е до края на 2028-а, но смятам, че то ще продължи и напред. Досегашната политика е била година за година, но аз мисля, че дългосрочните отношения са по-стабилни", обясни още Лечева. "За мен е удоволствие и чест да бъда част от екипа, който подпомага българския спорт като основен финансов инструмент. Българският спортен тотализатор е естествен партньор на ММС и БОК", каза изпълнителния директор на Българския спортен тотализатор Тервел Пенков.

Той обяви, че повечето приходи се дължат на систематичност и на праволинейна работа.

Весела Лечева обяви още, че БОК е пред подписване на още няколко дългосрочни партньорства, които ще бъдат представени в съвсем близко бъдеще, когато се осъществят напълно.

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